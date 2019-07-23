Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yavru kuşlar hasadı yarıda bıraktırdı

Yavru kuşlar hasadı yarıda bıraktırdı

tarladan detay

Yumurta Asad Irak 

-Biçerdöverden detay
-Yuvadan, yavru kuştan ve yumurtalardan detay
-Genel detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta buğday tarlasında hasat yapan biçerdöver operatörü, fark ettiği atmaca yuvası nedeniyle hasadı yarıda bıraktı. Muş’ta buğday hasadının başlamasıyla birlikte kente gelen biçerdöverler, ekinleri biçmeye başladı.
Sütlüce Mahallesi'nde Haluk Dizdaroğlu'na ait buğday tarlasını biçen biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir, yuva içerisindeki yavru ve yumurtaların zarar görmemesi için hasadı erteledi. Anne atmacanın biçerdöverin etrafında uçtuğunu fark eden operatör Özdemir, motoru durdurarak biçerdöverin etrafını inceledi. Tarladaki yuvada 2 yavru atmaca ve 4 yumurta ile karşılaşan operatör Özdemir, tarla sahibinin de onayıyla hasadı bıraktı. Muş Ovası’nda kuş türünün fazla olduğunu ifade eden tarla sahibi Haluk Dizdaroğlu, her hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını söyledi.

Yuvaya et bıraktıklarını kaydeden Dizdaroğlu, geçen yıl da toy kuşu yuvasında yavru ve yumurtaları görerek onları korumaya aldıklarını hatırlattı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı