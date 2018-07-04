Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yavru Kukumav kuşlarına Özel Harekatçı şefkati

Yavru Kukumav kuşlarına Özel Harekatçı şefkati

- Yavru kuşların bakımı yapılırken detaylar

( GİRESUN -HD) GİRESUN

Yumurta Polis Özel Harekatçı Karahisar Özel Harekat Polisleri 


- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yol kenarında bulunan üç kukumav kuşu yavrusuna özel harekat polisleri sahip çıktı. İlk bakımlarını yapan polisler yavruları daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Koruma altına alınan kukumav kuşlarının anneleri tarafında terk edildiği düşünülürken özel harekatçı polisler ise annesiz kalan yavrulara ilgi gösterdi. Yetkililer ise yavru kuşların sağlık durumunun iyi olduğunu büyüme sürecine kadar bakımlarının yapılacağını ve daha sonra doğal ortamlarına salınacağını açıkladı.
Baykuş ailesinin küçük fertleri olan kukumav kuşları, diğer baykuşlar kadar ışıktan ürkmüyor ve gündüz vakti de normal faaliyetlerini devam ettirebiliyor. Kendine yuva yapmayan bu kuşlar, yumurtalarını yumurtlamak için kendine kaya duvarlarındaki bir oyuk, eski binalarda taşların altı, bir ağaç kovuğu gibi uygun bir köşe seçiyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı