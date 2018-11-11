Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Yavru köpekleri çuvala koyup bakımevi kapısına bıraktılar - MUĞLA

Yavru köpekleri çuvala koyup bakımevi kapısına bıraktılar - MUĞLA

- Tedavileri devam eden yavrulardan detay - Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen'in açıklaması - Barınaktaki yavru köpeklerden detaylarYavru köpekleri çuvala koyup bakımevi kapısına bıraktılar - Muğla 'da, ağzı bağlı çuvallar içinde barınak kapısına terk edilen 46 yavru köpekten 5'i havasızlıktan boğularak telef olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde, ağzı bağlı çuvallar içinde Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) bakımevi kapısına bırakılan 46 köpek yavrusundan 5'i havasızlıktan boğularak telef oldu.Alınan bilgiye göre, Dalaman ilçesinde HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, sabah saatlerinde bakımevi kapısı önünde beş çuval fark etti. Veteriner hekim Mustafa Cihan ile çuvalları açan Dağdelen, hareketsiz halde 46 köpek yavrusu olduğunu gördü. 5 yavru köpeğin havasızlıktan boğularak öldüğü belirlenirken, 41 yavru köpek ise tedavi altına alındı.HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine, yavru köpeklerin boğularak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Köpek yavrularının geceden çuvallar içinde ölüme terk edildiğini belirten Dağdelen, "Gece un çuvalları içinde barınak kapısına terk etmişler. Birçoğu can çekişiyordu. 5 yavru köpek havasızlıktan boğularak ölmüş. Birçoğunun da hasta olduğunu tespit ettik. 41 yavruyu tedavi altına aldık. Çok üzücü bir olay." dedi.
Dağdelen, köpeklerin susuz kaldığını tespit ettiklerini de anlatarak, "Yakın çevreden gelmedikleri, 3 - 4 saatlik yoldan getirildikleri belli. Çünkü susuz kalmışlar. Uyanık insanlar, köpek yavrularını güvenlik kamerasından çok uzak bir noktaya bırakıyor. Çuval içinde terk edilen yavrular genelde yaşam savaşını kaybediyor. Ne kadar yaşatabiliriz onu da bilmiyoruz." diye konuştu.
Bakımevinde binin üzerinde sokak hayvanı barındırdıklarını aktaran Dağdelen, insanların "Nasıl olsa bunlar bakar." düşüncesiyle bakımevi önüne hayvanları terk ettiklerini kaydetti.

Yavru Köpek Sokak Hayvanı Güvenlik Kamerası Köpek Yavrusu Yavru Köpekler 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Tarihi açılıştan ilk karelerTarihi açılıştan ilk kareler
THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendiTHY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı