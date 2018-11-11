Yavru köpekleri çuvala koyup bakımevi kapısına bıraktılar - MUĞLA
- Tedavileri devam eden yavrulardan detay - Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen'in açıklaması - Barınaktaki yavru köpeklerden detaylarYavru köpekleri çuvala koyup bakımevi kapısına bıraktılar - Muğla 'da, ağzı bağlı çuvallar içinde barınak kapısına terk edilen 46 yavru köpekten 5'i havasızlıktan boğularak telef olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde, ağzı bağlı çuvallar içinde Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) bakımevi kapısına bırakılan 46 köpek yavrusundan 5'i havasızlıktan boğularak telef oldu.Alınan bilgiye göre, Dalaman ilçesinde HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, sabah saatlerinde bakımevi kapısı önünde beş çuval fark etti. Veteriner hekim Mustafa Cihan ile çuvalları açan Dağdelen, hareketsiz halde 46 köpek yavrusu olduğunu gördü. 5 yavru köpeğin havasızlıktan boğularak öldüğü belirlenirken, 41 yavru köpek ise tedavi altına alındı.HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine, yavru köpeklerin boğularak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Köpek yavrularının geceden çuvallar içinde ölüme terk edildiğini belirten Dağdelen, "Gece un çuvalları içinde barınak kapısına terk etmişler. Birçoğu can çekişiyordu. 5 yavru köpek havasızlıktan boğularak ölmüş. Birçoğunun da hasta olduğunu tespit ettik. 41 yavruyu tedavi altına aldık. Çok üzücü bir olay." dedi. Dağdelen, köpeklerin susuz kaldığını tespit ettiklerini de anlatarak, "Yakın çevreden gelmedikleri, 3 - 4 saatlik yoldan getirildikleri belli. Çünkü susuz kalmışlar. Uyanık insanlar, köpek yavrularını güvenlik kamerasından çok uzak bir noktaya bırakıyor. Çuval içinde terk edilen yavrular genelde yaşam savaşını kaybediyor. Ne kadar yaşatabiliriz onu da bilmiyoruz." diye konuştu. Bakımevinde binin üzerinde sokak hayvanı barındırdıklarını aktaran Dağdelen, insanların "Nasıl olsa bunlar bakar." düşüncesiyle bakımevi önüne hayvanları terk ettiklerini kaydetti.