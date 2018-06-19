Yavru baykuşu güçlenmesi için kuzu etiyle besliyor - MUGLA
- Yavru baykuştan görüntü - Hayvansever Alper Hançer'in bakımını üstlendiği kuşla ilgilenmesi - Alper Hançer yavru baykuşu beslerken görüntü - Uyuyacağı zaman çamaşır sepetine bırakılan kuştan görüntü - Alper Hançer ile röportaj - Genel ve detay görüntülerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir hayvan sever ağaçlık alanda açlıktan bitkin halde bulduğu ve güçlenmesi için evine götürdüğü yavru baykuşu kuzu etiyle besliyor.Güvercinlik Mahallesi'nde vatandaşlar, doğa yürüyüşü sırasında, bir baykuş yavrusunun bitkin halde hareketsiz yattığını gördü. Hayvan sever Alper Hançer, kuşu evine götürerek bakımını üstlendi.Sağlığına kavuşması için baykuşla yakından ilgilenen Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlıktan bitkin halde bulunan kuşu, elleriyle beslediğini söyledi.
Giderek güçlenmeye başlayan ve "doğal misafir" dediği kuşla ilgili yetkilere bilgi verdiğini de aktaran Hançer, kuşun yakında doğaya salınacağını kaydetti. Yavru kuşu, kuzu eti, tavuk ve ciğerle beslediğini anlatan Hançer, "Uyuyacağında çamaşır sepetine bırakıyorum. Annesi gibi beslemeye çalışıyorum. Yabaniliğini kaybetmesini istemiyorum. Yakında uçmaya başlar. Yetkililer geldiğinde doğaya bırakacağız. Çok alıştım, ama onun hakkı doğa. Gönül ister ki beraber devam edelim. Ama burada ne uçmasına ne de özgür yaşamına imkan var." diye konuştu.