Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

-Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop açıklaması

Karahisar Aşırı Yağış Su Taşkını 

--Vatandaşların anlattıkları
--Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Sular, evlere ve ekili araziye zarar verdi- Kaymakam Eflatun Can Tortop, Yavaşlar köyünde incelemelerde bulundu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi. Dün gece ani bastıran aşırı yağış Yavaşlar köyünde evlere ve ekili araziye zarar verdi. Selin verdiği zarar sabah gün ağarınca daha da belirginleşti. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sabah saatlerinde Yavaşlar köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Tortop, incelemeler sonunda yaptığı açıklamada ’’Dün gece Yavaşlar köyümüzdeki selden dolayı maddi zarar meydana geldi. Yapılan tespitlere göre 20 ev, 1000 dekar ekili arazinin yaklaşık 250 dekarı zarar görmüş durumda. Köyde 30 bin lira gibi bir maddi zarar vardır. AFAD, İlçe Tarım, Özel İdare ve DSİ ekiplerini yönlendirdik, arkadaşlar çalışmaların yapıyorlar’’ dedi.
Selden zarar gören vatandaşlardan Yusuf İzzet Kağnıcı ile Ramazan Şahin ise, "Gece aşırı yağış oldu ve evlerimizi su bastı. Sabah ise ekili arazilerimizin de zarar gördüğünü fark ettik" dediler. (AB-Y)
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı