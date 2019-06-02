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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı

Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı

Binadan detay

Doğalgaz Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı Talak Nadan 

-Yaşlı kadından detay
-Röportajlar
-Detay

( BURSA ) -Böyle eziyet görülmedi BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle elektrik ve suyu kesilen binada yaşayan 83 yaşındaki bakıma muhtaç hasta kadın mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binanın riskli olduğu gerekçesiyle elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Binada bakıma muhtaç ve hasta olan Emine Rençberoğlu isimli bir kadının bulunması da, konuya tepkileri beraberinde getirdi. Binanın arka bölümde bulunan bir dükkan sahibi ile yaşanan problem sonrasında, bina ile alakalı özel bir firmaya inceleme yaptırıldı. Yapılan incelemede, mevcut binanın riskli olduğu raporlandı. Mülkiyet sahipleri ise rapora itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdılar. Mahkeme devam ederken, rapor öne sürülerek mevcut binanın elektrik, su ve doğal gaz abonelikleri iptal edildi. Bayram üzeri elektriksiz ve susuz kaldılar Binanın alt katındaki dairede ikamet eden 83 yaşındaki hasta ve bakıma muhtaç Emine Rençberoğlu elektrik, su ve doğal gazın kesilmesinin ardından evinde adeta mahsur kaldı. Bu olayın yaşlı kadının bakımında önemli sorun oluşturduğunu belirten oğlu Osman Rençberoğlu, nereye başvurduysak bir sonuç alamadık. Bayram öncesi taşınma ve nakliye gibi imkanımız yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Aile bireyleri, "Ramazan ayında bayram öncesi yapılan uygulamanın vicdansızlık olduğunu" dile getirirken, mahkemesi devam eden bir olayda kurumların yaptığı davranışı da ahlaki bulmadıklarını sözlerine eklediler. Aile bireyleri, konunun çözüme kavuşturulmasını da yetkililerden talep ettiler.
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