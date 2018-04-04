Yat imalat deposunda yangın (5) - ANTALYA

- Yanan fabrika içinden detay görüntüler - İtfaiye çalışmalarından detay görüntüler - Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Gürses: - "Bakım onarımı yapılan bir teknede yangın çıktı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kısa: - "18 itfaiye aracı, 60 personelle soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" - Dumandan etkilenen işçilerden Erdoğan: "Yangına müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık"DETAYLAR VE RÖPORTAJLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle tamamen söndürülmeye çalışılıyor.Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangında üç işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yangının hemen sonrası alevlere müdahale çalışmalarının başladığını söyledi.
Yangının bölge içindeki bir yat firmasının deposunda çıktığını aktaran Gürses, "Bakım onarımı yapılan bir teknede yangın çıktı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yok. Maddi zarar var. Yangının henüz nedeni belli değil. İtfaiye müdahalesi sonrası çıkan raporda yangının nedeni belli olacak." diye konuştu. - Soğutma çalışmaları sürüyor Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangın ihbarının ardından vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini dile getirdi.Olay yerinde gerekli çalışmaların ilk dakikadan itibaren titizlikle yürütüldüğünü anlatan Kısa, "18 itfaiye aracı, 60 personelle soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi. Yangının çıktığı firmada dumandan etkilenen işçilerden Şükrü Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depoda ahşap tekne yapımıyla uğraştıklarını söyledi.
Deponun çelik bölümünde çalışırken, ahşap bölümünde dumanların yükseldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, " Oraya koştuk, yangına müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık. Sonuç bu. İtfaiye ve ambulans geldi." ifadelerini kullandı.