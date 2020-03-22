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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yaşlıların siparişlerini evlerine polisler teslim ediyor

Yaşlıların siparişlerini evlerine polisler teslim ediyor

- Polislerin 65 üstü vatandaşlardan gelen siparişleri evlere teslim etmesi

Polis Alışveriş Market Lyon 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Konuşmalar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin market ihtiyaçlarını polisler karşılıyor. Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Evlerine kapanan yaşlıların market alışverişini polisler yapıyor. Sokağa çıkması yasaklanan milyonlarca yaşlı arasında Erzincan’da yaşayan vatandaşlardan Songül Demir ve Ahmet Bulut, sokağa çıkmak yerine 155 hattını arayarak market ihtiyaçlarını iletti. Demir ve Bulut ailelerinin siparişlerini markete giden polisler satın alarak teslim etti. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 155 hattına gelen siparişleri gün boyu değerlendirdi.
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