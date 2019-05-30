Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı karı kocanın evi alev alev böyle yandı

Yaşlı karı kocanın evi alev alev böyle yandı

Yanan evden görüntü

Şeyhler Yükselen Irak 

-Orman işletme arazözünden görüntü
-Köylüler ve yanan ev
-Evden yükselen alevlerden görüntü

( KARABÜK )- Alevlere teslim olan ev yanarak kül oldu KARABÜK

- Karabük’ün Eflani ilçesinde tek katlı bir ev henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın sonucu küle döndü. Orman İşletme arazözleri tarafından söndürülen yangın sonrası yaşlı karı koca ise yaklaşan bayram öncesi evsiz kaldı. Edinilen bilgiye göre yangın, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyün Örencik mahallesinde Murat Dereli’ye ait tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangını fark eden köylüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada alevlerin tüm evi sardığı yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangın sonra tamamen yanarak yıkılan ev Murat Dereli ve eşini yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi evsiz bıraktı. Çıkan yangınla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı