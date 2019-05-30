Yaşlı karı kocanın evi alev alev böyle yandı

-Orman işletme arazözünden görüntü

-Köylüler ve yanan ev

-Evden yükselen alevlerden görüntü



( KARABÜK )- Alevlere teslim olan ev yanarak kül oldu KARABÜK



- Karabük’ün Eflani ilçesinde tek katlı bir ev henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın sonucu küle döndü. Orman İşletme arazözleri tarafından söndürülen yangın sonrası yaşlı karı koca ise yaklaşan bayram öncesi evsiz kaldı. Edinilen bilgiye göre yangın, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyün Örencik mahallesinde Murat Dereli’ye ait tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangını fark eden köylüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada alevlerin tüm evi sardığı yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangın sonra tamamen yanarak yıkılan ev Murat Dereli ve eşini yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi evsiz bıraktı. Çıkan yangınla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

