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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı kadın yanmaktan son anda kurtarıldı

Yaşlı kadın yanmaktan son anda kurtarıldı

Olay yerine ait detaylar

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Elektrik Kontağı 

-Komşuların açıklamaları
-Hastane detayları

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı. Alınan bilgiye göre yangın, Ayvalık’ın merkezinde Hayrettin Paşa Mahallesi 13 Nisan Caddesi 20. Sokak’ta bulunan 13 nolu evde gündüz bakıcısı, gece ise tek başına ikamet ettiği öğrenilen 84 yaşındaki Ümmühan Sakızlı adlı kadının evinde yangın çıktı. Saat 20.00 sıralarında elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok kısa bir sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli evin içinde alevler arasında kalan yaşlı kadını kurtarabilmek için evin kapısını kırarak içeri girdi. Hemen alevler arasında kalan yaşlı kadını evden dışarı çıkaran itfaiye erleri, zamanında müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Alevler arasında çaresiz şekilde kalan ve yanmaktan son anda kurtarılan Ümmühan Sakızlı ise olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin de desteğiyle bir 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye erlerinin yoğun duman nedeniyle baygın bir halde evden dışarı çıkardığı yaşlı kadın, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul’daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıkların da bulunduğu belirtilen 84 yaşındaki Ümmühan Sakızlı’nın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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