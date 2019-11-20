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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntüler

Polis Nadan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cesedin binadan çıkarılması
-Cenaze aracına alınması
-Ölen kadının fotoğrafı
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 74 yaşındaki kadın, bakıcısı tarafından evde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın birinci katında oturan ve yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74) bakıcısı tarafından, sabah evinde yatak odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Bakıcının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 10 saat önce öldüğü belirlenen Yılmaz’ın cansız bedeni polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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