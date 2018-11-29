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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı adamın 25 bin lirasını gasbeden kadın tutuklandı - AFYONKARAHİSAR

Yaşlı adamın 25 bin lirasını gasbeden kadın tutuklandı - AFYONKARAHİSAR

- Zanlıların adliyeye getirilişi - Afyon Adalet Sarayı binasından detayYaşlı adamın 25 bin lirasını gasbeden kadın tutuklandı - Afyonkarahisar 'da 76 yaşındaki yaşlı adamın arsa satışından elde ettiği 25 bin lirasını gasbeden kadın, tutuklandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yaşlı adamın 25 bin lirasını gasbeden kadın şüpheli, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, dün arsa satışından elde ettiği 25 bin lirayı Yenice Mahallesi'ndeki banka şubesine yatırmaya giden 76 yaşındaki ismi açıklanmayan kişi, önünü kesen Zeynep B'nin yardım talebiyle karşılaştı.Şüpheli Zeynep B, içinde 25 bin lira bulunan yaşlı adamın elindeki poşeti alarak kaçtı. Kadının bir otomobile bindiğini gören yaşlı adam, polisi arayarak yardım istedi.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakası belirlenen otomobili, olaydan yarım saat sonra Balmahmut köyü yakınlarında durdurdu. Araçtaki Zeynep B. ve Vedat B. gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep B. tutuklandı, Vedat B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şüphelileri yakalayan Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Recep Aslan ve Tuncer Yılmaz'ı makamında kabul ederek, tebrik etti.Vali Mustafa Tutulmaz da polislerin takdirname ile ödüllendirilmesi talimatını verdi.

Adli Kontrol Harekete Geç Yardım Talebi Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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