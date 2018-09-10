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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yaşlı adamı gasp eden zanlı adliyede... Olay sonrası zanlının kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Yaşlı adamı gasp eden zanlı adliyede... Olay sonrası zanlının kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

-Güvenlik Kamerası-

Sabıka Kaydı Güvenlik Kamerası Çay Bahçesi Alabalık Kaçış 

-Zanlının adliyeye getirilişi
-Adliyeden detay

( KARABÜK -TOPLU) KARABÜK

- Karabük’te bir vatandaşı gece yarısı gasp ettiği belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay bahçesinin önünde meydana geldi. Saat 01.25 sıralarında Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı eski valilik binası karşısında bulunan Kızılay iş merkezi önünde kalabalık bir grubun kavga ettikleri MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin olaya müdahale ederek yaptığı araştırmalar neticesinde T.E. (63) isimli vatandaş Bayır Mahallesi'ndeki ikametinden yürüyerek, Demir Çelik Kavşağı'ndaki çay bahçesinin önünden geçerken İ.C. (36) isimli şüpheli tarafından karanlık alana çekilip tehdit ve darp edilip zorla cebindeki bin 70 TL parası alındı. Darp olayı nedeniyle yaralanan T.E.’nin şüpheliyi olay yerinden kaçarken kovaladığı sırada polislerin müdahalesi sonucunda İ.C. isimli şahıs yakalandı. Kavga sonucunda zanlının kaçışı ve arkasından koşan vatandaşlar ve gasp edilen T.E. güvenlik kamerasına anbean yansıdı. ’Zanlı suç makinesi çıktı’ Olay yerinde yapılan üst aramasında gasp ederek alınan para, sahibine teslim edilirken, şüpheli İ.C. isimli kişinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve daha önce hakkında kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından toplam 27 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli İ.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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