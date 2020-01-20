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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yaşlı adam ve eşine çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı

Yaşlı adam ve eşine çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı

Sürücü ve yaralı

İlk Müdahale Hastane Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı kadın
-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

( İSTANBUL )- Esenyurt’ta araç yaşlı adam ve kadına çarptı: 2 yaralı İSTANBUL

- Esenyurt'ta genç bir sürücü yolda yürüyen yaşlı adam ve karısına çarptı. Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan genç sürücü, ambulans gelene kadar yaşlı adamın başından ayrılmadı. Edinilen bilgilere göre olay, Pazaryolu Caddesi'nde yaşandı. Caddede aracıyla seyreden genç sürücü, sokağa dönüş yapmak isterken yolda yürüyen yaşlı karı kocayı fark etmedi. Yaşlı adam ve karısına çarpan sürücü, aracından inerek yardım etmeye çalıştı. Kazada kafasından yaralanan yaşlı adamın yanından bir an olsun ayrılmayan genç, sağlık ekiplerine haber verdi. Kanaması olan yaşlı adamın kafasına tampon yapan genç, ambulansın gelmesini bekledi. Yaşlı adam ve eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. (FT-ÖFA
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