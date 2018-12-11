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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Şüpheli ölümün olduğu ev

Adli Tıp Cenaze Ameliyat Müstakil Ev 

-Cenaze ayak kısımları
-Evin dışı detaylar
-Polis ve adli tıp araçları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Muzaffer Nacar, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde müstakil evinin tuvaletinde oğlu tarafından ölü bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nacar’dan 3 gündür haber alınamadığı, 2 ay önce de düşerek belinden ameliyat olduğu öğrenildi. Muzaffer Nacar’ın cenazesi otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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