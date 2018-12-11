Yaşlı adam evinde ölü bulundu

-Cenaze ayak kısımları

-Evin dışı detaylar

-Polis ve adli tıp araçları



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Muzaffer Nacar, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde müstakil evinin tuvaletinde oğlu tarafından ölü bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nacar’dan 3 gündür haber alınamadığı, 2 ay önce de düşerek belinden ameliyat olduğu öğrenildi. Muzaffer Nacar’ın cenazesi otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

