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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ambulans ve zırhlı araçlar

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Elektrik Çarpması Elektrik Akımı Yaşlı Adam 

-Sağlık görevlileri
-Sokak tabelası
-Sokaktan detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 65 yaşındaki Mehmet Cemil G. iddiaya göre evinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi Taşkıran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan evlerinde yalnız olan 65 yaşındaki Mehmet Cemil G.’ye bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Eve gelip durumu fark eden aile bireyleri hemen 112 Acil Servis görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adam ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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