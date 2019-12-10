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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam 8 yaşındaki çocuğu böyle taciz etti Haberi

Yaşlı adam 8 yaşındaki çocuğu böyle taciz etti Haberi

Taciz anları

( ANKARA )- Çocuk tacizcisi 69 yaşındaki adam tutuklandı ANKARA

Psikolojik Destek Psikoloji Cinsel İstismar Telefon Kamerası Harekete Geç 


- Ankara’da 8 yaşındaki çocuğu taciz etmekten gözaltına alınan 69 yaşındaki şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde 4 gün önce İ.B.(69) isimli şahsın 8 yaşındaki O.K.'ye cinsel istismarı telefon kamerasıyla kaydedildi. Videoyu çeken kişi, olayı ispatladıktan sonra çocuğu adamın elinden çekip aldı, görüntüleri de bölgedeki jandarma ekiplerine ulaştırdı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yarım saat içerisinde İ.B.'yi yakaladı. Jandarmanın yaptığı incelemede zanlının çocuğu 4-5 defa istismar ettiği tespit edildi. Çocuk tacizcisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Tacize uğrayan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğa psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.
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