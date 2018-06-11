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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yasin tedavi için yardım bekliyor - IĞDIR

Yasin tedavi için yardım bekliyor - IĞDIR

- 9 yaşındaki Yasin Demirci'nin evde hasta yatağında görüntüleri - Anne Emine Demirci'nin Yasin ile ilgilenmesi - Anne Emine Demirci'nin açıklamasıYasin tedavi için yardım bekliyor - Iğdır 'da elektrik akımına kapılarak komaya giren 9 yaşandaki Yasin, bir yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyorIĞDIR (AA) - Iğdır 'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 9 yaşındaki Yasin Demirci, bir yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor.Merkeze bağlı Konaklı Mahallesi'nde ikamet eden ilkokul öğrencisi Demirci, bir yıl önce fırtına ve yağmur sonrası koparak yere düşen elektrik telinin akımına kapılarak ağır yaralandı.Çevredekilerin ve sağlık görevlilerin müdahalesi sonucu akımdan kurtarılan Demirci'nin beyninde hasar oluştuğu tespit edildi.O günden sonra yatağa bağımlı halde yaşamaya başlayan ve babasının işsiz olması nedeniyle tedavisi aksayan Demirci, tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.Anne Emine Demirci, AA muhabirine, oğlunun yaklaşık bir yıldır cihazlara bağlı yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Demirci, "Bir umut bekliyorum ki oğlum iyileşsin. Oğlum böyle olduktan sonra ailece perişan olduk. Maddi durumumuz el vermediğinden tedavilerini tam olarak yaptıramıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Oğlumun bu şekilde yatmasına dayanmıyorum." dedi.

İlkokul Öğrencisi Hastane Elektrik Akımı Muhabir Elektrik Teli 

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