Yaşayan Dedekorkut Anar Rızayev’in 80. yaşı kutlandı

- Azerbaycan milli edebiyatının usta ismi yazar ve yönetmen Anar Rızayev’in 80. doğum günü, düzenlenen "Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev 80 Yaşında" paneli ile kutlandı. Türk Edebiyatı’nın yaşayan efsanesi Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in 80. yaşı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde düzenlenen “Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev 80 Yaşında" paneli ile kutlandı. Moderatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in yaptığı panele, Anar Rızayev onur konuğu olarak katıldı.

Türk Edebiyatı’nın öneminin de konuşulduğu panelde, Türk Edebiyatı Vakfı’nın yeni bir ödül olarak ihdas ettiği “Türk Dünyasının Yaşayan Dede Korkut’u” ödülünün ilkinin Anar Rızayev ‘e takdim edildiği de açıklandı. “Edebiyat sınır tanımayan gönül birikimidir” “İyi ki sizi yeryüzü tanımış oldu. Bizi edebiyatsız bırakmadınız. Gönül penceremizi hep diri tuttunuz. Yüreklerimizin çoraklaşmasın diye onu sulayan simge isim oldunuz. Bu açıdan sizi üniversitemizde ağırlamaktan dolayı şükran duyuyoruz” diyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalioğlu, “Eserlerine baktığımda kitaplardan her an yaşanabilir ve hayata dair şeyler olabileceğini tespit ettim. Eserlerinde yaşayan her insanın kesitlerinden örnekleri, onun bir kurgu değil yaşayan hikâyeler olduğunu ve her an yaşanabileceği hissini veren satırlar olduğunu gördüm. Bu da edebiyatın en kıymetli yanıdır. Değerli üstadımızda tüm bu özellikleri görüyoruz. Sayın Rızayev’in tarihsel yanı da var. Bu da iki devletin tek gönül penceresinin son derece önemli bir mihenk taşı olmasıdır. Edebiyat sınır tanımayan bir şeydir. Sınırlarla sınırlandırılamayan büyük bir gönül birikimidir. Bu açıdan Rızayev’in 80. yaşını sevgiyle şükranla kutluyoruz” dedi.

“Birçok türde eseri var” Yaşayan Dedekorkut Anar Rızayev ‘in totaliter Rus Rejimi döneminde de eserleriyle mücadele verdiğini hatırlatan Dr. Erol Ülgen, Rızayev’in bütün Türk dünyasını birleştirme gayesinde olan yerli ve milli yazarlarımızdan biri olduğunu kaydederek, “Farklı türlere sahip birçok eserleri var. Yalnızca bir türde değil hemen hemen her türde eserler vermiştir. Ayrıca şairliği anne ve babasından geliyor. 70'lerde Trt televizyonunda oynayan Dede Korkut sinema filmi ona ait. Totaliter Rus rejimi döneminde de kalemi hiç susmamıştır” dedi.

Panelin sonunda Anar Rızayev ‘e plaket takdiminin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı bir konser verdi.