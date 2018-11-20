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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yaşam Tüneli Projesi ile sürücüler bilinçlendiriliyor

Yaşam Tüneli Projesi ile sürücüler bilinçlendiriliyor

Çadır içerisinde vatandaşlara çay ve şalgam ikramı

Trafik Kuralları Araç Sayısı Emniyet Kemeri Cep Telefonu Kontrol Noktası 

-Yaşam için kısa bir mola programının çadırda anlatılması
-Vali Demirtaş'ın küçük çocuğa şapka giydirmesi
-Vali Demirtaş'ın sürücüleri durdurup şapka ve bilgilendirme yapması
-Vali Demirtaş ile röportaj

( ADANA )- Yaşam Tüneli Projesi trafik kazalarında yüzde 6'lık bir düşüş sağladı ADANA

- Adana'da 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje kapsamında polis kontrol noktasına kurulan yaşam tüneli çadırında sürücüler, uymaları gereken kuralların konusunda videolu anlatımla bilgilendirildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, proje ile trafik kazalarında yüzde 6'lık bir düşüş yaşandığını kaydetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm illerde başlattığı "Yaşam Tüneli Projesi" Adana'da da uygulamaya konuldu. Adana-Ceyhan Yolu üzerinde bulunan trafik denetleme alanında Yaşam tüneli adlı çadırlar kuruldu. Araçlarıyla birlikte uygulama noktasına alınan sürücülere emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki etkileri ve araç kullanırken cep telefonu kullanmanın riskleri konusunda video izlettiriliyor. Adana'da gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında toplamda 2860 araç incelenerek, 6174 şahıs sorgulandığı kaydedilirken, sürücülere Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik Ceza Rehberi kitapçıkları verildi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Cilasun'un da bizzat katılarak incelediği uygulamalarda, araçları durdurulan vatandaşlar yaşam tüneli çadırında bir süre ağırlanarak, uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca sürücülere şalgam ve şekerleme ikramı da yapıldı. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 100 günlük eylem planı içerisinde başlattıkları Yaşam Tüneli Projesi ile birlikte vatandaşların sağlıklı bir şekilde araçlarını kullanması ve ulaşmak istedikleri yere kazasız belasız bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için onları bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, ayrıca proje ile trafik kazalarında yüzde 6'lık bir düşüş sağlandığını da kaydetti.
Vali Demirtaş, araç sayısının artmasına rağmen kaza sayısını azaltmak istediklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza özellikle trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiye ve önerilerimiz oluyor. Onları bu çadırlarda dinlendiriyoruz, ikramlarda bulunuyoruz. Özellikle de trafik kurallarının önemi ve ihlali sonucunda karşılaşılacak kazalarla ilgili bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımız gün geçtikçe bilinçleniyor" diye konuştu.

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