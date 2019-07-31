Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü

Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü

- Kaza alanından görüntü

Uzunlu Sağlık Ocağı Polis Ekipleri Ölümlü Direksiyon 

-- Ağacı yerinden söken kamyonetten görüntü
-- Mahalleliden açıklama
-- Ekiplerin ağacı sökmesi
-- Detaylar
-- Röportaj
-- Arşiv Görüntü

( KOCAELİ )- Kamyonet sürücüsü yeşil alana direksiyonu kırınca faciadan dönüldü KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde daha önce çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği ve büyük araçların girişinin yasaklandığı yola giren kamyonet, fireni patlayınca yeşil alana girip metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden söküp durabildi. Olay 09.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye Onur Karaduman idaresindeki 34 TH 0574 plakalı kamyonet iddialara göre girmesinin yasak olduğu rampadan aşağı doğru inerken bir anda freni patladı. Freni patlayan aracın kontrolden çıkması sonrası hızla ilerleyen kamyonet, sürücünün son anda manevra yapması sonucu önünde ki araçlara çarpmadan yeşil alana girerek metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden sökerek durabildi. Daha önce bir başka freni patlayan kamyonetin çarparak duvarını yıktığı sağlık ocağına girmeye metreler kala duran kamyonetin sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazalardan tedirgin olan mahalleli yola engel koyulmasını istiyor Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı kazada kamyon üzerinde bulunan ağaç kesilmesinin ardından kamyonet çekici ile kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Santral Yokuşu’nda hep kazaların yaşandığına isyan eden bir vatandaş, "Allah’tan orada bir ağaç vardı. Buradan insanlarımız devamlı yürüyorlar, araçlar geliyor, çoluk çocuk geçiyor bu sokaktan. Biz mahalleli olarak bu ve benzeri olayları her zaman yaşıyoruz. Yokuşun aşırı dik olması ve bu tip kamyonetlerin girmesi sonucu yarın bir gün ölümlü insan kazası da olabilir. Bizim mahalleli olarak isteğimiz yüksek araçların girmesini engelleyici bir demir, bariyer konulması” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı