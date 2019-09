Yasak kalktı, tezgahlar balıkla dolmaya başladı

-Balıklardan görüntü

-Balıkçıların balığı sulaması

-Balıklardan görüntü

-Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat'ın konuşması

-Balıklardan görüntü



( MERSİN -ÖZEL)- Avlanma yasağının Karadeniz, Marmara ve Ege'de kalkmasının ardından her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı- 15 Eylül'den itibaren tüm Türkiye'de yasak tamamen kalkacakken, balıkçılar bu aylarda vatandaşı ucuz ve taze balık yemeye davet etti- Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Halkımız önümüzdeki 3 ayı iyi değerlendirsin" MERSİN



- Avlanma yasağının Karadeniz, Marmara ve Ege'de kalkmasının ardından her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı.

15 Eylül'den itibaren tüm Türkiye'de yasak tamamen kalkacakken, balıkçılar bu aylarda vatandaşı ucuz ve taze balık yemeye davet etti.1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalkacak. Kısmen yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başlarken, geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yavaş yavaş düşmeye başladı.

"Önümüzdeki 3 ay hem ucuz hem taze balık yenilecek aylardır"Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de av yasağının kaldığını söyledi.



Sıcaklardan dolayı Akdeniz'de 15 Eylül'den sonra yasağın kalkacağını belirten Polat, "O tarihten sonra tamamen balık sezonumuz açılıyor. Yasağın kalktığı yerlerden taze balıklarımız gelmeye başladı.

Hamsisinden, sardalyesine, barbunundan, turnasına, çuprasından levreğe kadar aklınıza ne çeşit balık geliyorsa denizden çıkmaya başladı.

15 Eylül'den itibaren de bu balık bolluğu daha da artacak. Halkımıza tavsiyemiz Ekim, Kasım ve Aralık ayları özellikle bu 3 ay balık oranının en çok olduğu dönemlerdir. Bunu halkımız değerlendirsinler. Bu aylarda hem balık çok oluyor hem fiyatlar çok düşük olacak. Yasaktaki fiyatların yarısına aynı balığı taze taze yiyebilecekler. 30-40 liraya yiyebildikleri barbunu 10 ile 15 liraya yiyebilecekler. Şu anda hamsi de çıkmaya başladı" diye konuştu.

"Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz"Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, "Şu an sardalye 8-10, hamsi 10-15, çupra-levrek 20-25, kefal, istavrit 10, mezgit 10, gümüş 15-20 lira arasında gidiyor. Fiyatlarımız çok uygun. Balık sezonumuz açıldı. Balık ayrıca sağlıklı bir yiyecektir. Omega 3 açısından en zengin yiyecektir. Halkımıza da tavsiyemiz doğallığını, tazeliğini koruyan ender yiyeceklerden biridir balık. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz birçok şeye artık başka şeyler katmaya başladılar. Ancak balıkta bu yok. Balık tamamen doğal bir üründür. Balığın kıymetini bilelim. Günde 3 öğün balık da yesek bize bir zararı olmaz. Balık vitamindir, sağlıktır. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.