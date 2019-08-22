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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yasak avlanan saka kuşlarını zabıta özgürlüğüne kavuşturdu

Yasak avlanan saka kuşlarını zabıta özgürlüğüne kavuşturdu

- Yakalanan saka kuşları

Akalan Kalamış Zabıta Hayvan Irak 

-- Operasyonda yakalanan av malzemeleri
-- Zabıta Müdürü Röp.
-- Belediye Başkan Yardımcısı Röp.
-- Saka kuşlarının doğaya salınması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekiplerinin takibi sonucu, avlanması yasak olan ve avcıların elinden alınan 3 saka kuşu yeniden doğaya salındı. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yasak olmak üzere saka kuşu avı yapılan bir yer hakkında gelen ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda yasak av yapan bir kişi olay yerinden kaçarken, bölgede yapılan incelemede av malzemeleri ve yasak avlanan saka kuşları bulundu. Saka kuşlarından biri ölü olarak ele geçirilirken, 3 saka kuşu ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Koruma altına alınan saka kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınarak yeniden doğaya bırakıldı. Gelen ihbarları hemen değerlendiriyoruz Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü Yücel Aslan “Nöbetçi ekiplerimize gelen bir şikayet üzerine avlanması yasak olan saka kuşlarının avlandığına dair ihbar gelmiş. Ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen fakat olay yerinden kaçan kişinin yakalamış olduğu 4 adet saka kuşu ile avlanma malzemelerine el konuldu. Ekiplerimiz alanda takibine devam ediyor. Kuşların Orman Müdürlüğü’ne teslimi için gerekli girişimler yapılmıştır. Bu doğrultuda gelen ihbarları hemen takip ediyoruz ve avlanması yasak olan hayvanları hemen koruma altına alıyoruz” dedi.
“Doğayı ve hayvanları seviyoruz” İhbarı veren duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ise, “Doğayı seviyoruz, hayvanları seviyoruz. Zabıta müdürümüz başta olmak üzere tebrik ediyorum. Kuşları Orman Bakanlığı yetkilerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. Zabıta tarafından bulunan kuşlar daha sonra Bakanlık görevlilerine teslim edilerek görevlilerce doğaya salındı. (SK-GY
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