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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yasağa aldırış etmeyen İstanbullular, Zeytinburnu sahiline akın etti

Yasağa aldırış etmeyen İstanbullular, Zeytinburnu sahiline akın etti

Piknik yapmaları

-Yürüyüş yapmaları
-Oturmaları
-Detay

( İSTANBUL - DRONE)- Vatandaşların sahil keyfi havadan görüntülendi İSTANBUL

- Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve “evde kalın” uyarılarına rağmen İstanbullular Zeytinburnu sahilinine akın etti. Sahilde piknik yapan ve yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi. Tüm dünya da ve Türkiye’de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer de vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Günlerdir yapılan uyarıların ardından vatandaşlar Zeytinburnu sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazıları da yürüyüş yaptı. Sahilde oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.
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