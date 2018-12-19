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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı - İSTANBUL

Yarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı - İSTANBUL

- Yarışmacı Murat Özdemir'in emniyete getirilmesi - Yarışmacı Murat Özdemir'in emniyetten çıkarılmasıYarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı - Sosyal medya hesabında bir papağana işkence yaptığı görüntüyü yayımlayan Murat Özdemir, gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Sosyal Medya Televizyon Kalifiye Yemek Yarışması Harekete Geç 

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