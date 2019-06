Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

- Tekirdağ’da 1964’te faaliyete geçen şimdiki adıyla Süleymanpaşa Gündoğdu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geçmiş mezunları pilav gününde buluştu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde faaliyet gösteren ve eski adıyla Tekirdağ Ticaret Lisesi olarak bilinen Gündoğdu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarım asır önce verdiği meyvelerini ağırladı. Mezun olduktan sonra günümüze kadar birçok önemli görevde bulunan okulun eski mezunları pilav gününde buluştu. Okulun bahçesinde bir araya gelen en eski mezunlar anılarını tazeledi. Mezun Derneğinin pilav gününde konuşan Okul Müdür Hamide Avcı, resmi bağları kopmuş olsa da mezunlara kapılarının açık olduğuna değinerek, “1964 yılında eğitim hayatına başlayan ve bugüne kadar yüzlerce mezun veren gerek akademik gerekse sosyal alandaki başarılarıyla Tekirdağ’ın köklü liselerinden olan Gündoğdu MTAL ailesi olarak, siz değerli mezunlarımızla buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Mezunlarımızın okulumuzla resmi bağları kopmuş olsa bile, gönül bağlarını koparmamaları her zaman okulumuzun bir parçası olarak davranmaları bizim kıvancımızdır. Kapılarımız siz değerli mezunlarımıza ardına kadar açıktır” dedi “Okulumuzda önemli kişiler yetiştirdik” Tekirdağ Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Nedim Arslan, Ticaret Lisesi okulunun önemli kişiler yetiştirdiğini ifade ederek, “Mezuniyet törenine katıldım. Orada tabi ki ödül vermek için Müdire Hanımımız sizin de ödül vermenizi istiyoruz dedi.Tekirdağ Mali Müşavirler Odası Başkanı Nedim Arslan Bey’e şimdi burada da öyle yazacaksanız. Yazmayın dedim. Ben Ticaret Lisesi Mezunuyum dedim. Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği Başkanıyım dedim. Ben gerçekten bu okulun gerçekten öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Bu okulumuzun ömür boyu bu arkadaşlığımızın sürmesini istiyorum. Biz okulumuzda gerçekten çok önemli kişiler yetiştirdik. İş adamları, öğretmenler, belediye başkanları ve bu sene gerçekten ben çok mutluyum. Marmaraereğlisi Başkanı Sayın Hikmet Ata, bizim okul mezunumuz. Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpay Var, bizim okul mezunumuz. Malkara Belediye Başkan Yardımcısı yine Mali Müşavir arkadaşım Mustafa Özer, bizim okul mezunumuz tabi neler neler yetiştirdik. Ne profesörler ne hocalar yetiştirdik diyoruz. Bizim için burada hem Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda okul mezunumuz. Bütün hocalarımız burada isim saymayacağım. Onlara birazdan söz vereceğiz. Onlarda sizinle konuşacaklar. Duygularını sizler ile ilgili hikayelerini anlatacaklar. Ben tabi ki şimdi her yıl bir mezunumuza mezunlar adına konuşma yaptırıyoruz” diye konuştu.“Öğretmenlerimiz sayesinde bir yerlere geldik” Mezunlar adına konuşma yapan Prof. Dr. Adnan Sevim, organizasyon adına elinden geleni yapacağının altını çizerek, “Çok sayıda öğrenciye amfide ders anlattık. Konferanslara katıldım ama inanın şu an ki heyecanı yaşamadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu gerçekleştiren dernek kuruluşumuza katkısı olan tüm mezunlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin bize katmış olduğu değerler çerçevesinde eğer belli bir yerlere gelebildiysek, onların sayesinde gelmişizdir. Bu süreçten sonra Tekirdağ Ticaret Lisesi ve şu an da Anadolu Ticaret Lisesi Mezunları Derneği olarak daha güzel daha iyi organizasyonlara katkıda bulunmak üzere şahsıma hangi görev düşüyorsa her zaman emrinizde olduğumun altını çiziyorum” şeklinde konuştu.