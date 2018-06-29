Yargıtay, Paksoy kardeşlere verilen beraat kararını bozdu

-Olay yeri ve olay gününe ilişkin görüntüler

-Gencin çıkışı

-Araca bindirilmesi

-Adli Tıptan görüntü

-Atilla Saral'ın görüntüsü

-Baba ile röportaj

-Cenaze aracının çıkışı

-fotoğraf



( İSTANBUL )- Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin dava yeniden görülecek İSTANBUL



- Beyoğlu’nda 8 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin davada Paksoy kardeşlere verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dava ve duruşmaların bildirilmediğini belirterek, davanın oybirliğiyle bozulmasına karar verdi. Boston Üniversitesi’nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) cesedi, 25 Eylül 2010’da Beyoğlu’nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. Olaya ilişkin yapılan incelemelerinin Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşler hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde Paksoy Kardeşler suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini isterken Erköseoğlu'nun annesi ve babası ise kızları cinayete kurban gittiğini iddia etti. 2014 yılında karara bağlanana dava sonucunda mahkeme, "Şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği" gerekçesiyle Paksoy kardeşlerin ayrı ayrı beraatine karar vermişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, mahkemenin eksik incelemede bulunduğunu belirterek, kararın bozulmasına hükmetti. Yargıtay Ceza Dairesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereğince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suçtan zarar gördüğünü bildirdi. Bakanlığın kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, dava ve duruşmanın bildirilmediğini ifade eden Yargıtay Ceza dairesi, zarar gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile şikayetçilerin avukatının temyiz itirazlarını yerinde gördüğünü kaydederek, davanın bozulmasına oy birliğiyle karar verdi. Yargıtay’ın kararının ardından Paksoy kardeşler önümüzdeki günlerde ağrı Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacaklar.

