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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yaralı yeğenini bırakıp etrafa saldırdı

Yaralı yeğenini bırakıp etrafa saldırdı

yaralı çocuğun yerde yatması

İlk Müdahale Hasta Yakını Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Saldırı 

-112 ekiplerinin gelerek yaralı çocuğa müdahale etmesi
-çocuğun amcası ve babasının gelerek kazaya karışan araca saldırması ve küfürler savurması
-çocuğun ambulansa konulması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de meydana gelen kazada yeğeninin yaralandığını öğrenen bir kişi, önce kazaya karışan araca saldırarak küfür ve tehditler savurdu ardından 112 ekiplerine saldırdı. Edinilen bilgiye göre 12 Haziran Salı günü Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana gelen olayda 38 LM 184 plakalı otomobil, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Kafasını yere çarpan ve başında kanama meydana gelen çocuğa olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale ederken, kazayı haber alarak olay yerine gelen baba S.Ç. ve amca M.Ç. kazaya karışan arabaya saldırarak küfür ve tehditler savurdu. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansa konularak hastaneye sevk edilmek istenirken, çocuğun yakınları da ambulansa binmek istedi. 112 ekiplerinin kabinin dar olduğunu söylemesi ve iyi müdahale edilebilmesi için hasta yakınını alamayacaklarını söylemeleri üzerine, çocuğun yakınları bu kez sağlık ekiplerine saldırdı. Ambulansın sürücüsü M.Y., çocuğun babası S.Ç. ve amcası M.Ç. ile ismi belirlenemeyen bir kişinin tekme ve yumruklarla saldırısına maruz kaldı. Saldırılara rağmen yaralı çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yetiştiren 112 ekipleri, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. Yaralı çocuğun babası ve amcasının kazaya karışan araca saldırması ve küfürler savurması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (AÖ-
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