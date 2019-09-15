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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

-İtfaiye ekipleri ve polis birlikte deponun kilidini açması

Mahsur Kaldı Akalan Yavru Kedi Polis Ekipleri Hayvan 

--Depoya giren polis ve itfaiye ekiplerinin kediyi araması
--Depoda bulunan malzemelerin arasında kedinin görüntüsü
--Bulunduğu yerden çıkartmaya çalışan itfaiye ekipleri
--Kedinin bulunduğu yerden çıkması
--Yakalanan kedi karton kutu içinde duyarlı vatandaş tarafından barınağa götürülmesi
--Barınağa kediyi götüren vatandaşın konuşması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı kedi için itfaiye ve polisler seferber oldu. Mevlana Mahallesi Hitit Sokak'ta İsmail Köylü, yaralı bir kedinin kapalı bir depoda mahsur kaldığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri depoda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Deponun kilidi demir kesme aracı ile kıran itfaiye ekipleri depoda kediyi aramaya başladı.
Atık malzemelerin arasına giren kediyi çıkartmak için çalışma başlatan ekipler uzun uğraşlar sonunda hayvanı bularak kurtardı. Yaralı kediyi karton bir kutuya koyan duyarlı vatandaş İsmail Köylü, “Veteriner hekimle görüştük, barınağa götürüp ayağı alçıya alınacak” dedi.

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