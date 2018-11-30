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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı yabani domuzu itfaiye kurtardı - ADIYAMAN

Yaralı yabani domuzu itfaiye kurtardı - ADIYAMAN

- Yaralı domuzun itfaiye ekiplerince kurtarılması - Genel ve detay görüntülerYaralı yabani domuzu itfaiye kurtardıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yaralı halde bulunan yaban domuzunu itfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Çelikhan - Adıyaman kara yolunun üçüncü kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır yaban domuzuna çarptı.Kazada yaralanan yaban domuzu, Örenli Mahallesi'ndeki Abuzer Ekici'ye ait meyve bahçesinin tellerini kırarak bahçeye girdi. Kalçasından yaralanan domuz, hareket edemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İtfaiye ekipleri, iğneyle uyuşturduğu domuzu itfaiye aracına koydu.Yaralı domuz, tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Bahçe sahibi Abuzer Ekici, konuya ilişkin, "Hayatımda ilk defa domuz gördüm. Bahçemdeki domuzun hareket edemediğini hissettiğim an durumu itfaiye ekiplerine bildirdim. Domuz, uyuşturucu iğne ile uyuşturuldu. Emeği geçen itfaiye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Uyuşturucu İtfaiye Aracı Bild Yaban Domuzu 

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