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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı şahin yavrusu tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi

Yaralı şahin yavrusu tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi

yaralı şahin yavrusunun görüntüsü

Yavru Şahin Petshop Irak 

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-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta bir vatandaşın doğada yaralı halde bulduğu şahin yavrusu tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yozgat’ta bir vatandaş göğsünden yaralanmış bir halde bulduğu şahin yavrusunu petshop işi ile uğraşan arkadaşı Ethem Baştürk’e tedavisi için getirdi. Yozgat’ta yıllardır petshop işiyle uğraşan Ethem Baştürk’te 3 gün boyunca yaralı yavru şahinin tedavisini yapıp elleriyle besledikten sonra Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Baştürk, yaralı kuşu iş yerine gelen görevlilere teslim etti. Yaralı şahin yavrusunu yetkililere teslim eden Ethem Baştürk, “Bu kuşu bir vatandaş bulmuş bize getirdi. Bizim kuş deneyimimiz olduğu için bize getirdi. Yemek yemiyordu yemeye başladı.
Biz bu kuşu milli parklar şube müdürlüğüne teslim ederek doğaya salınmasına sebep olacağız. Kuş geldiğinde yaralıydı, tedavini yaptık normal koşullara geldi. Şu an kuşun durumu gayet iyi 3 gündür bizdeydi ve şimdi yetkililere teslim edeceğiz” dedi.
Yetkililerde yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını söyledi.


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