Yaralı kurtulduğu çığ faciasını ihbar eden iş makinesi operatörü konuştu İzle

( VAN )- Bahçesaray yolundaki çığ felaketinde kurtulan ve durumu bildiren Bahattin Karagülle:- “Camda gördüğüm ışık beni umutlandırdı”- Kendi imkanlarıyla çığdan kurtuldu, ihbarıyla 7 can kurtuldu VAN



- Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde yaralı kurtulan ve ihbarıyla 7 canın kurtulmasını sağlayan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, kar altındayken camda gördüğü ışık sayesinde hayatta kaldığını söyledi.



Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ felaketinde yaralı olarak kurtulan kahraman iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşadığı dehşeti İHA muhabirine anlattı. 2007 yılından bu yana operatörlük yapan Karagülle, 4 Şubat tarihinde Bahçesaray kara yolunu kardan temizlemek için bölgeye gitti. Yol açma faaliyeti sırasında büyük bir çığın meydana gelmesi sonucu yaklaşık 20 tonluk iş makinesiyle uçuruma yuvarlanan Karagülle, sıkıştığı içinde saatlerce kurtulmayı bekledi. Tam umudunu yitirmişken camdan içeriye giren ışık sayesinde eline aldığı çekiçle camı kırarak kurtulan Karagülle, yaralı halde en yakın köye bir kilometre yürüdü. Faciada Bahçesaray’a gidecek olan bir köy minibüsünün de çığ altında kaldığı ihbarını veren Karagülle, ihbarla 7 canın kurtulmasını sağladı. “Minibüstekilerin gelip beni kurtaracağını düşündüm” Yaşadığı olayı anlatan 4 çocuk babası Bahattin Karagülle, öncesinde küçük bir çığın yolu kapattığını ve bunu temizlemek için bölgeye gittiğini söyledi.



Yoğun bir tipinin olduğu bölgede bir köy minibüsünün de yolun açılmasını beklediğini ifade eden Karagülle, “O gün öğle saatlerinde Bahçesaray’a doğru hareket ettik. Olay yerine vardığımızda küçük bir çığ meydana gelmişti. Yolu kapatan çığı temizleyip dönmeyi amaçladık. Orada çığ sadece bir defa olur. Bahçesaray’a ait bir minibüs de gelmişti. O sırada lastiklere zincir takılıyordu. Ben makineye yönelirken tipi ve fırtınanın arttığını gördük. Minibüs şoförüne zincirlerini bağlayıp, Görentaş mevkiine dönelim dedim. O da bana ‘gidemez miyiz’ dedi.

Bende ‘burayı açsak bile tepede kalırız’ dedim. Van Büyükşehir Belediyesinden bir operatör de kiralık kepçesiyle izne gelmişti. O da Bahçesaray’a gidecekti. O da gitmemizi istedi. Ben makineye binip dönersem onlarda dönmek zorunda kalırlar diye düşünerek makineye doğru gittim. Makineye biner binmez ikinci çığ meydana geldi. Uçuruma yuvarlandım, makinenin içinde ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde her taraf karanlıktı. Minibüstekilerin gelip beni kurtaracağını düşündüm, ama gelen olmadı” dedi.

“Camda gördüğüm ışık beni umutlandırdı” Makinenin camında gördüğü ışıkla umutlandığını ve çekiçle camı kırarak kurtulduğunu dile getiren Karagülle, “Çekiçle camı kırdıkça ışık çoğaldı. Dışarıya çıktığımda yoğun bir fırtına vardı. Yolu bulamıyorum. Coğrafyayı bildiğim için karı takip ederek yola çıkabildim. Gözümü gezdirdim ama minibüsü bulamadım. Bölgede telefonlarda çekmiyordu. Köye doğru yürümeye başladım. Bu arada boynum ve kolumdaki ağrıların şiddeti arttı. Yaklaşık bir kilometre yürüdüm ve başka bir köy minibüsüyle karşılaştım. Onlarda Bahçesaray’a gitmek için zincir bağlıyordu. Seslenerek yardım istedim. Bana yardım ederek ambulansa yetiştirmeye çalıştılar” diye konuştu.

“Minibüste iki çocuk vardı” Minibüsün çığ altında kaldığını bunun için herkese haber verilmesini istediğini ifade eden Karagülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “İldeki tüm ekipler harekete geçtiler. Ben hastanedeyken saat 20.30 sıralarında minibüsün bulunduğuna dair haber geldi. Minibüsten ne yazık ki kayıp haberini de aldım. Ancak 7 kişinin kurtarıldığını da söylediler. Minibüste iki çocuk vardı. O çocuklar hiç aklımdan gitmiyor. Hatta camdan bana bakıp şakalaşan bir çocuk vardı. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Çok üzücü bir olay. Ertesi gün ne yazık ki başka bir çığ daha meydana geldi.” Bahçesaray ilçesi yolunda her zaman çığ riskinin bulunduğuna dikkat çeken Karagülle, özellikle fırtına ve tipinin yaşandığı günlerde o yola kimsenin çıkmaması gerektiğini kaydetti.





