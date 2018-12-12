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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı kunduz tedavi altına alındı

Yaralı kunduz tedavi altına alındı

KUNDUZ TRAMVA GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEYEN VETERİNE HEKİM KABACALI

Bild Hayvan Irak Burun Kanaması 

-KUNDUZDAN DETAYLAR

( ZONGULDAK )- Fare zannettiler "su kunduzu" çıktı ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı İlçesinde yaralı halde yolda bulunan Su kunduzu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Zonguldak Alaplı Ereğli karayolunda bir vatandaş tarafından fark edilen yaralı su kunduzu alarak tedavisi için Alaplı ilçesinde veteriner hekime götürdü. bir Araba tarafından çarptığı ve tramva geçirdiği tahmin edilen Su samurunun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Kunduzu yaralı olarak yolda gören vatandaşlar önce fare olduğu düşündüklerini söyleyen Veteriner Hekimi Tuncay Kabacalı, "Gece saatlerinde Şerafettin Kaymaz tarafından Kunduz kliniğe getirildi.
getirildiğinde şiddetli epistas ve burun kanaması vardı.bunları durdurduk ve büyük ihtimal beyin tramvası geçirdiğini fark ettik.Önden gelen bir araç tampona vurduğunu tahmin ediyor ve Hayvanın ne olduğu anlayamamış , telefonda belirttim büyük mü diye, daha önce fare olduğunu düşünmüşler. Ben Su samuru olduğunu düşündüm hemen kliniğimize getirdiler ve müdahalesini yaptık." Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Sezgin Örmeci, "Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi ve bakımı yapıldı. İyileştiğine emin olduğumuz zaman bulunduğu bölgeye bırakacağız. Bu tür hayvanların kıymetini bilmek lazım. Nesli tehlike altında olan bir tür” dedi.

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