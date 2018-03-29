Yaralı köpek için ekipler seferber oldu

--Yaralı köpeği alarak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi gelmesi

--Yapılan müdahale ve rop.



( BİLECİK )- Veteriner Hekim Nedret Avcı;- "Belediyemizin mücavir alanında olmamasına rağmen müdahale ettik" BİLECİK



- Bilecik şehir merkezine 30 kilometrelik mesafede bulunan yaralı köpek ihbarını alan ekipler yaralı köpeği olay yerinden alarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bilecik ve bölgesindeki örnek tesislerden olan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına bir çok alanda hizmet verirken, yaralı olanların da sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Bilecik merkez Kurtköy’de yaralı köpek ihbarı alan ekipler, yaklaşık 30 kilometre mesafeyi kat ederek,yaralı köpeğe ulaştı. İlk müdahalenin ardından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaralı köpek, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından tedavi edildi. Tedavi hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Nedret Avcı, Bilecik Belediyesi olarak can dostlarının yardımına koşmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: ‘’Bilecik merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Kurtköy mevkisinde yaralı köpek ihbarı aldık. Belediyemizin mücavir alanında olmamasına rağmen arkadaşlarımız Acil Müdahale Aracımızla yaralı köpeği bulunduğu yerden alıp getirdiler. İlk tedavide iç kanaması olduğu tespitinde bulunduk. Hayvanın ayaklarında herhangi bir kırık yok. Araç çarpmasının etkisiyle köpeğin üzerindeki şoku atlatamadığını ve buna bağlı olarak ayağa kalkmakta zorlandığını gördük. İç kanaması için gerekli iğneleri yaptık ve çarpmanın etkisiyle oluşan yaraları tedavi ettik.Yaralı köpeği birkaç gün tedavi merkezimizde misafir edeceğiz. İyileştiğinde tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız. Vatandaşlarımızın bütün vak'aları bizlere acil bir şekilde bildirmeleri çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı. (CKT-

