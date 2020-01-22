Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı

Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı

KEDİYİ VETERİNERE GETİRİLİŞ VETERİNERİN KEDİYİ İNCELEMESİ

Hayvan 

-KEDİYİ GETİRME
-RÖPORTAJLAR
-DETAYLAR

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sokakta kıvranan kediye ortaokul öğrencisi iki kuzen sahip çıktı.İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Caner Selçuk ve Salih Okay isimli iki kuzen, sokakta yürürken kıvranan bir kedi gördü. Kedinin patilerinden yaralandığını fark eden kuzenler, kediyi yakaladıklarında büyük bir şok yaşadı. Kedinin ayağına bağlı bir misina olduğunu gören kuzenler, misinayı keserek, hayvanı hemen veterinere götürdü. Ücret almadan kediyi tedavi eden Veteriner Yusuf Yıldızgil, kediyi kangren olmaktan kurtardığını söyleyerek teşekkür etti. Veteriner Yıldızlıgil, "Kedimizin patisi aşırı derecede ödem oluşmuş, enfeksiyon kapmış, neredeyse kangren olmak üzere yetişmişler. Zaman kaybeden tedaviye başladık. Belki ayağını esiki gibi kullanamasa da hayatını sürdürebilecek. Bu arkadaşların bu davranışı beni çok mutlu etti. Bu kedinin halinin gördüm, kayıtsız kalmamaları çok sevindirici.Bende bu arkadaşların bu davranışından ötürü kendileri tebrik ediyor ve ücret almıyorum günlük bu canın tedavi masraflarını karşılayacağım" diye konuştu.
Yaralı kediyi kurtaran kuzenlerden Caner Selçuk, kediyi sahiplendiğini belirterek, bundan sonra başına böyle bir şey gelmemesi için çaba göstereceğini ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı