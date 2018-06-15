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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı karacaya şefkat eli - KASTAMONU

Yaralı karacaya şefkat eli - KASTAMONU

- Mesut Altıntaş'ın Şeyhoğlu Köyü Attepti mevkisinde yolda yatan bir karaca yavrusunu bulması - Karacanın avcılar kulübüne getirilişi - Mesut Altıntaş'ın açıklamaları - Bozkurt Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel'in açıklamasıYaralı karacaya şefkat eli - Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.İlçenin Şeyhoğlu köyünden yakınlarına bayram ziyaretinde bulunmak için yola çıkan Mesut Altıntaş, köy yolunda yatan bir karaca yavrusu olduğunu fark etti.Hayvanın yaralı olduğunu gören Altıntaş, karacayı ilçe merkezindeki Bozkurt Avcılar Kulübü'ne götürdü.Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altına alınan karaca yavrusunu yol ortasında gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.
Altıntaş, "Minik karaca yuvarlanarak yola düşmüş, üzerinde kan vardı, hareket edemiyordu, korkmuştu. Aracımıza alıp ilçe merkezine getirdik ve kulübe teslim ettik." dedi.
Bozkurt Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel de karacanın yaklaşık bir hafta önce doğduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, "Yaralı karacaya hemen gereken müdahaleyi yaptık, ilk tespitimize göre vücudunda kırık çıkık yok. Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Karacayı birkaç gün koruma altında tutup yeniden doğaya bırakacağız." diye konuştu.

Bayram Ziyareti Irak 

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