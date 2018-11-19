Yaralı baykuşlara rektörden cerrahi müdahale - ŞIRNAK

Şırnak ’ta 2 yaralı baykuşa cerrahi müdahale - Yaralı baykuşun beslenmesi - Baykuşa yapılan cerrahi müdahale - ŞÜ Rektörü Prof.Dr. M.Emin Erkan'ın konuşması Şırnak 'ta yaralı baykuşlara rektörden cerrahi müdahale - Yaralı halde bulunan 2 baykuş, Şırnak Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Rektör Prof. Dr. Emin Erkan'ın da katıldığı operasyonla tedavi edildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 baykuş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan'ın da katıldığı operasyonla sağlığına kavuştu.Kumçatı beldesinde birisi kurt saldırısı sonucu, diğeri akıma kapılarak yaralanan 2 baykuş, bulan vatandaşlar tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.Baykuşlar, burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.Yaralı baykuşlara Rektör Prof. Dr. M. Emin Erkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner Ferhat Ürgen tarafından cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erkan, yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde kurulan, henüz açılışı yapılmayan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı 2 baykuşun tedavi edildiğini söyledi.
Bir baykuşun akıma kapılarak sol kanadı yaralı halde getirildiğini aktaran Erkan, "Veteriner ile cerrahi operasyon yaptık. Pansumanlarını yapıp, bundan sonra kontrollü bir şekilde bakacağız. Bir baykuşumuz daha var. O da kurt saldırısına uğramış. Açık yarası vardı. Ondaki enfeksiyonu da tedavi ettik." dedi. Rektör Erkan, merkezde engelli olan hayvanların ömür boyu yaşayacağı şekilde bir sistem oluşturduklarına da işaret ederek, "Elimizden geldiği kadar hayvanların sağlıklı bir şekilde doğaya salınmasını sağlayacağız. Doğaya salınamayacak durumda olanlar da merkezimizde hayatlarının sonuna kadar bakılacak, korunacak." diye konuştu. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay da il genelinde avcılar tarafından yaralanan hayvanları tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde açılan rehabilitasyon merkezinin kent için büyük bir şans olduğunu ifade eden Kalay, 2 baykuşun tedavisine katkı sunan başta Prof. Dr. Erkan olmak üzere herkese teşekkür etti.