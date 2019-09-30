Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı - ADANA
- Yaralının ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne getirilmesi - Yaralının ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'nden helikopterle sevkedilmesi için stadyuma götürülmesi Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı - Adana 'nın Feke ilçesinde kestiği tomruk üzerine düşen orman işçisi ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Feke ilçesinde kestiği tomruğun altında kalan orman işçisi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çandırlar mevkisinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Hikmet Baykan (40), kestiği çam ağacının tomruğu üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Baykan, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Durumunun ağır olan Baykan'ın havayoluyla Adana 'ya sevk edilmesine karar verildi. Baykan, ilçedeki İsmet Atlı Stadyumu'na inen askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
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