Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaprak Festivali'ne yoğun ilgi

Yaprak Festivali'ne yoğun ilgi

düzenlenen yaprak festivali

Baklalı Yarış Folklor Festival Bisiklet 

-Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar
-Ünlü sanatçıları sahne aldığı konserler
-Yaylada düzenlenen festival etkinlikleri

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gün süren Yaprak Festivali'ne yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Erbaa ilçesinde 5 yıl aradan sonra 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Festivalin ilk günü kortej yürüyüşünün ardından asma bağ yaprağından yapılan zeytinyağlı dolma ve baklalı dolma yemekleri yarıştı. Festivalin ikinci günde ise bisiklet, tenis ve yüzme yarışmalarının ardından ilçe stadyumunda Cem Belevi ve Simge Sağın konser verdi. Stadyumu hınca hınç dolduran Erbaalılar unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin son gününde ise Küçük Yayla’da Gürcistan ve Azerbaycan ekiplerinin folklor gösterilerinin ardından sanatçılar Zeynep Başkan, Ayşegül Pınar ve Latif Doğan sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi bir taraftan piknik yaparken diğer taraftan alana kurulan sahnede gerçekleştirilen etkinlikleri takip etti. Sunuculuğunu ünlü manken İpek Tanrıyar'ın yaptığı festival konserlerin ardından festival meşalesinin söndürülmesiyle sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı