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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu İzle

Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu İzle

Rapçi çocuktan farklı farklı detaylar

Sosyal Medya Lise Öğrencisi Kredi Kartı Lise Öğrenci Şarkıcı 

-Rapçi çocuğa ait şarkısını söylediği görüntü
-Rapçi çocuktan eöp
-Annesinden röp

( DENİZLİ - ÖZEL)- Amatörce seslendirdiği şarkı Future'nin hesabında paylaşılınca sosyal medya yıkıldı- 2 günlüğüne dünyaca ünlü fenomen oldu- Spotify Denizlili gurbetçi gencin şarkısını yanlışlıkla dünyaca ünlü rapçı Future'nin hesabına yükledi DENİZLİ

- Amatör müzikle ilgilenen Denizlili 15 yaşındaki gurbetçi Yunus Emre Nalcı’nın, Almanca söylediği şarkısı yanlışlıkla müzik platformu Spotify’de dünyaca ünlü sanatçı Future’ye ait olan hesapta paylaşıldı. Nalcı’nın şarkısı milyonlarca kişi tarafından dinlenirken, genç yanlışlıkla da olsa 2 günlüğüne dünyaca ünlü bir fenomen olmanın mutluluğunu yaşadı. Acıpayamlı olan ve Almanya’da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Nalcı küçüklüğünden bu yana müzikle uğraşıyor. Nalcı geçtiğimiz günlerde Future isimli dünyaca ünlü bir sanatçıya ait olan şarkının Almanca versiyonunu söyleyerek dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify’e yükledi. Ardından kendi şarkısını Future isimli rap şarkıcısının hesabında gören Nalcı adeta şok yaşadı. Bir karışıklığın meydana geldiğini belirten Nalcı, olayın ardından ilgi odağı olduğunu belirtirken, 2 günlüğüne de olsa fenomen olmaktan memnun olduğunu ifade etti.
Yaşanan olay sonrası kısa süreliğine de olsa dünyada meşhur olan Nalcı, amatörce yaptığı müzik sonrası bu kadar meşhur olmasına kendisinin bile şaşırdığını dile getirdi. Yaptığı şarkının yanlışlıkla dünyaca ünlü rap sanatçısı Future’nin hesabına yüklendiğini ifade eden Nalcı, “Ben şarkıyı Spotify’e yükledim. Orda da bir karışıklık olmuş ve Future’nin profiline yüklenmiş. Ondan sonra arkadaşlara bana mesajlar attı ‘senin şarkın Future’nin profilinde ne arıyor?’ diye, ondan sonra gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı.
Sonrasında problem müzik platformunda düzeltildi. Benim bir şey yapmama kalmadı ve onlar düzeltti. Güzel bir histi bu kadar insanın etrafından olması ama biraz da garip geldi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum” dedi.
“Yanlış bir hata ama güzel bir sonuç çıkardı” İki günlüğüne de olsa dünyada meşhur olan oğlu ile gurur duyduğunu kaydeden annesi Elvan Nalcı ise oğluna müziğini platforma yüklemesi için kredi kartını verdiğini belirterek sonrasında ise şarkıyı yüklediklerini söyledi.

Anne Nalcı, “Bayram günü sabahı kalktık şarkı patlama yapmış. İlk önce şaka olduğunu sandık. Ama sonrasında gelişen olayla bayağı güzel oldu. ABD’de 21 milyon takipçisi olan Future’nin platformunda son şarkısı diye çıkıyor ama sistem hatası olarak. Ben oğlumla gurur duydum, böyle güzel bir tesadüf olamazdı. Yanlış bir hata ama güzel bir sonuç çıkardı.”
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