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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı - MERSİN

Yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı - MERSİN

- Mersin Emniyet binası - Zanlının emniyetten çıkarılışıYankesicilik yaparken suçüstü yakalandı - Mersin 'de, semt pazarında 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, semt pazarında 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, yankesicilik olaylarını önlemek için vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sivil ekiplerle denetim başlattı."Yıldırım timleri" olarak adlandırılan sivil motorize ekipler, çalışma kapsamında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tedbir aldı.Ekipler, alışveriş yapan vatandaşlar arasında yankesicilik suçundan sabıkası olan 45 yaşındaki Hıdır A'yı görünce takibe aldı.Takip sırasında zanlının, 2 kadının cebinden bir şeyler aldığını gören ekipler, Hıdır A'yı gözaltına aldı.Hıdır A'nın olay yerindeki üst aramasında çalıntı olduğu tespit edilen 2 cep telefonu çıktı. Telefonlar sahiplerine teslim edildi.Gözaltına alınan Hıdır A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine, önce bir telefon çaldığını, daha sonra ise telefonu çöpte bulduğunu öne sürdü.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Alışveriş Semt Pazarı Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Motorize Ekip 

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