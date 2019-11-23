Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - İSTANBUL
- Yankesicilik iddiasıyla gözaltı - Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının adliyeye sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarık M'nin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri Mustafa P. ve Vedat Y'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P. tutuklanırken, Vedat Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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