Yangının kül ettiği 350 hektar orman alanı yeşerecek - KÜTAHYA
- Drone ile yanan alanların görüntüsü - Tohumlama yapan kadınlardan detaylar - Kadınların molasından detaylar - Ağaç kesimi drone ve kamera görüntüsü - Odun yükleme - Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'ın açıklamasıYangının kül ettiği 350 hektar orman alanı yeşerecek - Geçtiğimiz yıl Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde çıkan ve yaklaşık bir haftada söndürülen orman yangınında zarar gören 350 hektar alanda, 8 milyon 869 bin 200 karaçam tohumu ve 736 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulacak - Orman Bölge Müdürü Kayım: - "Bir yıl içinde yanan alanı eski görünümüne kavuşturacağız. Bu, köylülerimiz ve teşkilatımız ile birlikte ortaya çıkacak ortak bir çalışma olacak"KÜTAHYA (AA) - SERDAR YİĞİT - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde geçen yıl çıkan ve yaklaşık bir haftada söndürülen orman yangınında zarar gören 350 hektar alan, 8 milyon 869 bin 200 karaçam tohumu ve 736 bin karaçam fidanıyla yeniden yeşerecek.Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül 2017'de Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınında yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğünü hatırlattı.Kayım, bir hafta süren yangın söndürme çalışmalarının ardından bölgenin ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalara başlandığını belirterek, şöyle konuştu:"Domaniç ilçemizde çıkan tahlisiz bir orman yangını neticesinde 350 hektar ormanımız zarar gördü. Tabii bu yangın devletle milletin el ele verdiği iş birliği neticesinde söndürüldü. Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, biz sahayı eski görünümüne kavuşturmak için kolları sıvadık. Üç ay gibi kısa bir dönemde sahanın boşaltma kesimlerini yaparak ağaçlandırmaya hazır hale getirdik. Şu anda 100 hektar alanda çizgi ekimimizi başlatmış bulunmaktayız. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 8 milyon 869 bin 200 karaçam tohumu toprakla buluşacak." - "Yanan alanı eski görünümüne kavuşturacağız"Bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarında 33 kadının da çalıştığını aktaran Kayım, şöyle devam etti:"Özellikle yanan alanın yakınındaki köyde yaşayan kadın işçilerimiz tarafından çizgi ekimi yapılmaktadır. Geriye kalan 250 hektar alanda ise ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 736 bin fidan dikerek bir yıl içinde yanan alanı eski görünümüne kavuşturacağız. Bu çalışma köylülerimiz ve teşkilatımız ile birlikte ortaya çıkacak ortak bir çalışma olacak. Çalışmalar tamamlandığında sahayı eskisinden daha iyi bir görünüme kavuşturmuş olacağız."Kayım, bölgede küllerinden yeni bir orman doğacağını sözlerine ekledi.