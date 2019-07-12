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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yangından çıkan dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi

Yangından çıkan dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi

110, 112,155 ekiplerinden görüntü

Market Güvenlik Güçleri Elektrik Kontağı Trol 

-Yanan marketten görüntü
-Market çalışanlarından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir market zincirinin deposunda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangından etkilenen çok sayıda vatandaşa, olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Olay, Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum yolu üzerinde bulunan bir marketin deposunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ürünlerin bulunduğu depoda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Deponun bir binanın altında olması nedeni ile apartmanda bulunan bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen onlarca vatandaşa, olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Binanın ön bölümünde oturan vatandaşların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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