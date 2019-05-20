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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yangında öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği öğrenildi

Yangında öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği öğrenildi

arşiv

( İSTANBUL )- 10 bin lira için kadını öldürüp evini kundakladı İSTANBUL

Kamera Genç Kadın Cinayet Trol 


- Kartal’da evinde çıkan yangında cesedi bulunan Feride Genç’in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Bir çocuk annesi kadının, sattığı aracın parası için öldürülüp evinin kundaklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı. Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde yoğun dumanın arasında Feride Genç’in cesedini bulmuştu. Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti. Genç’in 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi. Ayrıca kamera kayıtlarına göre işlem sırasında kadının yanında Muharrem K. isimli bir şahsın olduğu da tespit edildi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan şahsın yüzünde tırnak ve boğuşma izlerine rastlandı. Şüpheli şahsın olay gününde Feride Genç ile para sebebiyle tartıştıkları ve genç kadını öldürüp parasını aldıktan sonra evi kundakladığı iddia edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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