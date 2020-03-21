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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

- VATANDAŞLARIN YANGINDAN KURTARILMA ANLARI

İlk Müdahale Hastane İtfaiye Aracı Evcil Hayvan Hayvan 

-- CAM VE BALKONLARDAN ALINANLAR
-- SAĞLIK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- İTFAİYENİN ÇALIŞMASI
-- CAM VE BALKONLARA ÇIKANLAR
-- VATANDAŞLARIN PANİK HALİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da bir binanın garajında çıkan yangında apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından pencere ve balkonlardan kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın garaj kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın içini duman sardı. Evlerinin içine kadar giren dumandan kurtulmak için balkonlara koşan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.Cam ve balkonlardan çıkarıldılarYangın söndürme çalışmasının ardından apartmanda bulunan dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri, yaşlı ve kadınları sepetli itfaiye aracı ile cam ve balkonlardan tahliye etti. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında, bazı vatandaşlar evlerinde besledikleri evcil hayvanları da alarak dışarı çıktı. Yangında, dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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