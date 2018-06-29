Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

-Dumanlardan görüntüler

-Balkonlara sığınan vatandaşlardan görüntüler

-Nehir bebeğin kurtarılma anlarından görüntüler

-Ekiplerin olay yerinde müdahalelerinden görüntüler.



( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE



- Çanakkale'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 10 aylık bebek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Namık Kemal Caddesi'nde yer alan Bilgin Sitesi'nin B bloğunun 3'ncü katındaki elektrik panosunu bir an da alev aldı. Yangının etkisiyle dumanlar kısa sürede tüm apartmanı etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar apartmandan çıkarken, Fatih Dağ ise 10 aylık bebeği Nehir Dağ'ı kucaklayarak balkona çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini gören vatandaşlar, ailesi ile balkonda mahsur kalan Nehir bebek için seferber oldu. Vatandaşlar buldukları bir merdiveni apartmana dayadı. Daha sonra bir kişi merdivenden çıkarak, baba Fatih Dağ’ın uzattı bebeği alarak indirdi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik amacıyla yangının çıktığı bloğu boşalttı. Yangından etkilenen vatandaşlara ambulanslarda oksijen verilirken, bazıları ise Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgede inceleme çalışması başlattı.

