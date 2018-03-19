Yangında mahsur kalan anne ve iki çocuğunu itfaiye kurtardı - BURDUR
- Binadan alevlerin yükselmesi ve elektrik kontağından çıkan ses ve alevler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangının kontrol altına alınmasıYangında mahsur kalan anne ve iki çocuğunu itfaiye kurtardı - Burdur 'da alevlerin sardığı binada mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye ekiplerince kurtarıldıBURDUR (AA) - Burdur 'un Bucak ilçesinde binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan anne ve iki çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde Özlem Dursun'un sahibi olduğu üç katlı binanın çatısından dumanlar yükseldi. Binanın ikinci katında 6 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla yaşayan Dursun, yangına müdahale etmek için üçüncü kata çıktı.Alevlerin kısa sürede binanın çatısı ve üçüncü katını sarması üzerine Dursun, balkona çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan anne Dursun ve ikinci kattaki çocuklarını tahliye etti.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen yangın nedeniyle binanın üçüncü katı ile çatısında büyük çapta hasar oluştu.Yangından kurtarılan ev sahibi kadın söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Sinir krizi geçiren kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı.Yangının çatıdaki elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.