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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan 5 çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Yangında mahsur kalan 5 çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edildi

itfaiye ekiplerinin müdahalesi

İtfaiye Aracı Nadan Uttu Yangına Müdahale Trol 

-olay yerinden detaylar
-çocukların binadan tahliye edilmesi.

( BURSA )- Bursa'da depo olarak kullanılan binada çıkan yangın korkuttu BURSA

- Depo olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yan binada mahsur kalan 5 çocuğu merdivenli itfaiye aracıyla tahliye etti. Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak Ömer A.'ya ait 2 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yan binada mahsur kalan 5 çocuk, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı 5 çocuğa olay yerinde tedavi altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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