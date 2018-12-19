Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Yangında evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı En Yaşlı Kadın Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
-Olayı izleyen vatandaşlardan görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri demir şebekeyi keserek kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 811. Sokak'ta bir evde çıkan yangında Aliye Öztemiz (91) mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kesintisinden dolayı klimanın patlaması sonucu çıkan yangın, çok geçmeden kontrol altına alındı. İçeride mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri demir şebekeyi keserek kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı